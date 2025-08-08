Mit seiner neuen Single „Mrs Jackson“ droppt Maliq am 8. August einen Track, der einmal mehr zeigt, warum der Münchner aktuell zu den spannendsten Namen im deutschen Rap gehört. Tighte Hi-Hats, eine leicht melancholische Gitarre und verspielte Effekte treffen auf einen ehrlichen, manchmal rotzigen, aber nie oberflächlichen Flow. Maliq bringt Kontraste auf den Punkt: „Rapper sie tun auf cool / aber eigentlich friedlich wie Hippies“ - eine Zeile, die gut zusammenfasst, was ihn als Artist ausmacht.

Der Song kommt nur kurz nach „iPod“, seiner Kollabo mit beslik, die seit Ende Juli auch auf TikTok für Aufmerksamkeit sorgt und u.a. von Creatorin flobroo (600k Follower) geteilt und gefeiert wird. Maliq weiß, wie man Tracks macht, die nicht nur auf Streaming, sondern auch im Feed funktionieren, ohne sich dabei zu verbiegen.

Bereits mit seinem Tape „Sex Drugs Love“ (VÖ: 13.06.) hat der Anfangzwanziger über 400.000 Streams gesammelt, die Deluxe-Version ist für Ende August angekündigt. Seit seinem Signing bei Atlantic Records Germany im Herbst 2024 hat sich einiges getan: Regelmäßige Platzierungen in Playlists wie Fresh Deutschrap (Amazon), Neu in: Deutschrap (Apple), oder German Rap Takeoff (YouTube) sprechen für sich – genau wie Support von Blogs wie Juicyunderground, MCTV oder mostdope.de.

Maliq ist nicht neu im Game, aber klar auf einem neuen Level angekommen. „Mrs Jackson“ ist rough, gefühlvoll und catchy. Der nächste konsequente Schritt auf einem Weg, der noch weit gehen dürfte.