Mit „Sex Drugs Love (Deluxe)“ veröffentlicht Maliq am 19. September die erweiterte Version seines gefeierten Debüt-Tapes bei Atlantic Records. Bereits die Originalversion, die Anfang Juni erschien, hat über 430k Streams eingesammelt und den Münchner Rapper endgültig als eine der spannendsten neuen Stimmen im deutschsprachigen Rap etabliert.

Die Deluxe-Edition bringt neben den bekannten Songs einen brandneuen Track, der für späten Sommer-Vibe sorgt: „2:22“, ein gemeinsamer Song mit Caramelo, dem NRW-Rapper mit Live From Earth-Vergangenheit, der für seinen düsteren, von Memphis inspirierten Sound bekannt ist. Zusammen öffnen Maliq und Caramelo die Türen zu einer neuen Klangfarbe: ein vibey Amapiano-Track mit urbanem Groove, durchzogen von Großstadtflair.

Inhaltlich dreht sich „2:22“ um eine besondere Frau, die das Gefühl von Liebe neu definiert und das emotionale Zentrum von schlaflosen Berliner Nächten wird: „Es ist 2:22, ich bin in Berlin mit meinem Team (…) Du bist wie der Mond / so wie Ebbe und Flut / so beherrschst du mich / nur wegen dir kenn ich jealousy.“ Ein Track, der Intimität und Club-Energie gleichermaßen verbindet und damit wie gemacht ist für das Lebensgefühl der Großstadt.

Maliq, der bereits seit seiner Jugend zwischen Lo-Fi-Trap, Avantgarde-Rap und bittersüßen Liebessongs pendelt, steht seit Herbst 2024 bei Atlantic Records Germany unter Vertrag. Mit Singles wie „iPod“ (feat. beslik) und „Mrs. Jackson“ (zusammen aktuell 60k Streams) beweist er seine Vielseitigkeit, während Blogs wie freitag0uhr, Juicyunderground oder mostdope.de ihn längst als festen Bestandteil der Szene feiern. Seine Tracks landen regelmäßig in relevanten DSP-Playlists wie Fresh Deutschrap (Amazon Music), Neu in: Deutschrap (Apple Music) oder German Rap Takeoff (YouTube Music).

Mit „Sex Drugs Love (Deluxe)“ zeigt Maliq nun, dass er sein Universum konsequent erweitert. Ein Soundtrack zwischen urbaner Melancholie, zarten Gefühlen und clubtauglichem Bounce.