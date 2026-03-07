03.07.2026
NEØV: All This Is So New To Me
NEØV wurde von den Brüdern und Multi-Instrumentalisten Anssi und Samuli Neuvonen aus Juankoski in Ostfinnland gegründet und hat in Mitteleuropa bedeutende Radioeinsätze und Medienpräsenz erlangt; die Band hat sich zu einem der führenden Namen im nordischen Indie-Pop entwickelt. Die Band, die unter anderem in deutschen Großstädten vor ausverkauftem Haus gespielt hat, wurde als Highlight von Festivals in ganz Europa gefeiert und in Medien wie Rolling Stone, Q und Visions vorgestellt. NEØV, die in den letzten Jahren vor allem im Ausland auf Tour waren, werden am 28. November ihre finnische Album-Release-Show im G Livelab in Helsinki spielen und Anfang 2027 eine ausgedehnte Deutschlandtournee starten.
NEØV on tour:
28.11.2026 Helsinki, G Livelab
26.02.2027 Berlin, Lark
27.02.2027 Leipzig, Noel’s Ballroom
01.03.2027 Dresden, Ostpol
02.03.2027 Hanover, Cafe Glocksee
03.03.2027 Hamburg, Molotow
04.03.2027 Göttingen, Nörgelbuff
05.03.2027 Nuremberg, Stereo
06.03.2027 Krefeld, Kulturrampe
07.03.2027 Langenberg, KGB
09.03.2027 Cologne, Garagen
10.03.2027 Konstanz, Kulturladen
11.03.2027 Munich, Glockenbachwerkstatt
12.03.2027 Neu-Ulm, Gold
13.03.2027 Braunschweig, B58