NEØV wurde von den Brüdern und Multi-Instrumentalisten Anssi und Samuli Neuvonen aus Juankoski in Ostfinnland gegründet und hat in Mitteleuropa bedeutende Radioeinsätze und Medienpräsenz erlangt; die Band hat sich zu einem der führenden Namen im nordischen Indie-Pop entwickelt. Die Band, die unter anderem in deutschen Großstädten vor ausverkauftem Haus gespielt hat, wurde als Highlight von Festivals in ganz Europa gefeiert und in Medien wie Rolling Stone, Q und Visions vorgestellt. NEØV, die in den letzten Jahren vor allem im Ausland auf Tour waren, werden am 28. November ihre finnische Album-Release-Show im G Livelab in Helsinki spielen und Anfang 2027 eine ausgedehnte Deutschlandtournee starten.

NEØV on tour:

28.11.2026 Helsinki, G Livelab

26.02.2027 Berlin, Lark

27.02.2027 Leipzig, Noel’s Ballroom

01.03.2027 Dresden, Ostpol

02.03.2027 Hanover, Cafe Glocksee

03.03.2027 Hamburg, Molotow

04.03.2027 Göttingen, Nörgelbuff

05.03.2027 Nuremberg, Stereo

06.03.2027 Krefeld, Kulturrampe

07.03.2027 Langenberg, KGB

09.03.2027 Cologne, Garagen

10.03.2027 Konstanz, Kulturladen

11.03.2027 Munich, Glockenbachwerkstatt

12.03.2027 Neu-Ulm, Gold

13.03.2027 Braunschweig, B58