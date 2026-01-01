NEØV veröffentlicht am 22. Mai die erste Single aus ihrem in Island aufgenommenen neuen Album

Die Indie-Band NEØV, die in Finnland als die beste ihres Genres gilt, veröffentlicht am 22. Mai eine neue Single mit dem Titel „Touch“. Es ist die erste Single aus ihrem neuen Album „Goodbye Nordhamn“, das später in diesem Jahr erscheinen soll und das die Band im legendären Sundlaugin-Studio in Island in Zusammenarbeit mit Birgir Jón Birgisson (Sigur Rós, Björk, Jon Hopkins, Sólstafir) aufgenommen hat.

„Es war inspirierend, nach Island und in die beruhigende Atmosphäre von Sundlaugin zurückzukehren. ‚Touch‘ ist der Eröffnungstrack des neuen Albums und vereint isländische Weite, Berlin-typische elektronische Klangschichten und himmelhohe Streicher um den Kern von NEØV“, kommentiert der Sänger und Gitarrist der Band, Anssi Neuvonen.

NEØV wurde von den Brüdern und Multi-Instrumentalisten Anssi und Samuli Neuvonen aus Juankoski in Ostfinnland gegründet und hat in Mitteleuropa bedeutende Radioeinsätze und Medienpräsenz erlangt; die Band hat sich zu einem der führenden Namen im nordischen Indie-Pop entwickelt. Die Band, die unter anderem in deutschen Großstädten vor ausverkauftem Haus gespielt hat, wurde als Highlight von Festivals in ganz Europa gefeiert und in Medien wie Rolling Stone, Q und Visions vorgestellt. NEØV, die in den letzten Jahren vor allem im Ausland auf Tour waren, werden am 28. November ihre finnische Album-Release-Show im G Livelab in Helsinki spielen und Anfang 2027 eine ausgedehnte Deutschlandtournee starten.