In einer Welt, in der alles flimmert, Aufmerksamkeit verlangt und vergänglich ist, handelt „Boiling Up“ davon, einen ruhigen, stillen und menschlichen Moment zu finden, der sich greifbar und real anfühlt. Erfahrungen bewegen sich wie eine Ladung durch statische Elektrizität und verschwinden ebenso schnell wieder. Manchmal ist das Gefühl von Wärme, Berührung und Präsenz einer anderen Person das Einzige, was solide und dauerhaft ist.

Der Regen wird kommen, das Feuer könnte jederzeit erlöschen, aber bleib und genieße diese Wärme für den Moment.

New Wolves sind eine Indie-Band aus Swansea, die ruhige, cineastische Gitarrenmusik macht. Ihre Songs bewegen sich irgendwo zwischen Atmosphäre und Melodie und entfalten sich oft eher langsam, anstatt offensichtliche Hooks zu verfolgen. Die Kompositionen zeichnen sich durch ein Gefühl von Weite aus und konzentrieren sich auf Stimmung, Textur und Zurückhaltung.



Die Band wurde von BBC 6 Music, Amazing Radio und BBC Radio Wales unterstützt und fand auch in internationalen Radiosendern und der Presse Beachtung, darunter auch in einem Artikel im Rolling Stone France.