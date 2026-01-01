New Wolves sind eine Indie-Band aus Swansea, die ruhige, cineastische Gitarrenmusik macht. Ihre Songs bewegen sich irgendwo zwischen Atmosphäre und Melodie und entfalten sich oft eher langsam, anstatt offensichtliche Hooks zu verfolgen. Die Kompositionen zeichnen sich durch ein Gefühl von Weite aus und konzentrieren sich auf Stimmung, Textur und Zurückhaltung.



Die Band wurde von BBC 6 Music, Amazing Radio und BBC Radio Wales unterstützt und fand auch in internationalen Radiosendern und der Presse Beachtung, darunter auch in einem Artikel im Rolling Stone France.



New Wolves veröffentlichen derzeit eine Reihe neuer Songs, beginnend mit einer Reihe von Singles, die 2026 in ein komplettes Album münden werden.