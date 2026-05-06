Ein hypnotischer, schwebender Indie-Track mit fingergepickter Akustikgitarre, kräftigen Beats und Echo-Gesang. Es geht darum, gleichzeitig Teil einer Menschenmenge und doch außerhalb davon zu sein. Menschliche Wärme und geborgene Geborgenheit in einer Gruppe, aber auch die Vorsicht, sich nicht zu sehr darauf einzulassen.

Dies ist die dritte Single des Jahres aus unserem kommenden Debütalbum (Herbst 2026). Sie wurde in unserem Heimstudio in Swansea, Wales, geschrieben und aufgenommen.

Von Moderatorin Molly Palmer als „Must Add“ der Woche bei BBC Introducing Wales ausgewählt.