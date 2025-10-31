Mit „BERLIN HASST DAS“ liefert die Kreuzberger Rapperin NIKE101 eine kompromisslos ehrliche Liebeserklärung an die Stadt, die sie geprägt hat. Der Song zeigt ein Berlin, jenseits des bekannten Atzen-Assi-Films.

Produziert wurde der Track von Ikarus (500.000 monatliche Hörer) und Johnboy (50.000 monatliche Hörer), die bereits für Artists wie Yakary und Crystal F produziert haben. Ihr Sound vereint melancholische Härte mit clubtauglicher Wucht – perfekt für NIKE101s unverblümte Texte, die gleichzeitig nach Strasse und Haltung klingen.

Das von Martin Kalz (Nura, Luvre47, Teuterekordz) gedrehte Musikvideo zeigt keine Selbstdarstellung, sondern Menschen, Unterschiedliche Gesichter und Persönlichkeiten, die NIKE101 auf ihrem Weg durch Berlin begegnet sind.

„Ich bin nicht Opfer dieser Stadt, sondern Produkt ihrer Härte“, sagt NIKE101 und findet genau dadrinnen eine bestimmte Zärtlichkeit wieder die man auch im Musikvideo erkennt. Ihre Musik ist ein Spiegel des modernen Berlins: weiblich, direkt, emotional und clubfähig.

Die 25-Jährige spielt pure Rap-Konzerte ebenso wie DJ-Hybridshows in den angesagtesten Clubs der Stadt – eine Brücke zwischen Szene, Clubkultur und Kunst. Mit „Berlin hasst das“ beweist sie, dass Berliner Rap mehr sein kann als Pose: ehrlich, urban, menschlich.