Fake Fur ist die erste EP von OLD MRS BATES seit Wasco (2023). In sechs kompakten Songs zwischen Indie Rock, punkigen Einflüssen und Trompetentexturen verhandelt die EP Themen wie Überforderung, Selbstironie, Rückzug und die Suche nach echtem Kontakt.



Der Titel steht für künstliche Wärme und fragile Schutzmechanismen und rahmt Fake Fur als reduzierte, ehrliche Veröffentlichung über Verletzlichkeit und das Gefühl, nicht gesehen zu werden.