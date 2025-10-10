“Berlin” (VÖ 10.10.) ist die letzte Single-Auskopplung vor orbit’s großem Debutalbum-Release und würde so auch in das Set von Jamie XX oder Fred Again passen. Der Song beschreibt die Sehnsucht von Jugendlichen, die raus aus der Kleinstadt und sich im Rausch des Neuen verlieren wollen.

“Berlin” ist vielleicht erstmal ein irreführender Songname, weil der Song eigentlich gar nicht von der Stadt Berlin handelt. Dieses Kribbeln beim Gedanken an Berlin, die Reise nach Berlin und dann die Erkenntnis, dass ich zuhause schon alles hatte… das ist dieser Song.

Das Video zu “Berlin” bricht entsprechend mit der Erwartung von Großstadtbildern und richtet den Blick dorthin, wo Sehnsucht und Aufbruch vielleicht am stärksten spürbar sind: auf dem Land. Zwischen Windrädern und norddeutscher Weite begleiten wir Freund:innen auf Fahrrädern, mit Beiwagen und Tandem, gemeinsam auf dem Weg zu einem Festival.

YouTube Premiere Donnerstag, 9.10. um 17 Uhr: https://youtu.be/gkD8mf0Pdcc



„Small Town Friends on Europe Tour“

23.11.25 – Amsterdam 28.11.25 – Paris 29.11.25 – Zurich 01.12.25 – Vienna 02.12.25 – Munich 03.12.25 – Stuttgart 04.12.25 – Cologne 10.12.25 – Hamburg 11.12.25 – Berlin 13.12.25 – Bremen (sold out)

🎟️ Tickets auf summersomeday.com



