Das ist eine Ansage: Mit ikonischen Sirenen beginnt „Youth“ (1.8.), die erste Single des lang ersehnten orbit Debütalbums „Countless Feelings But So Few Words“. Ein scheinbar endlos wirkendes Synth-Echo, orbit-typisch verträumte Vocals und ein treibender Beat unter den Sirenen, verkörpern einen Rückblick auf das Gefühl, jung und grenzenloser Energie zu sein – und die schwindende Illusion, dass das für immer so bleibt. orbit verabschiedet ein prägendes Lebensgefühl und blickt zurück auf eine Ära, die ihn und seine Freund*innen immer weitere Kreise hat ziehen lassen – zuletzt bis zum legendären Burning Man Festival, auf dem „Youth“ und seine markanten Sirenen Premiere feiern durften.

„’Youth’ verkörpert für mich das Gefühl, jugendlich zu sein – auf die Schnauze zu fallen und wieder aufzustehen, über Gartenzäune zu springen und auf drei Partys die Woche zu tanzen, voller gefühlt unbegrenzter Energie. Und zu glauben, dass das für immer so bleibt.“ - orbit