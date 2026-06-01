Mit „beijing“ liefert Pablu einen uptempo, tanzbaren Indie-Track voller guter Laune und Fernweh. Zwischen vollen U7s, Stress und schlaflosen Nächten entsteht der Wunsch, einfach kurz raus zu sein – nicht aus Frust, sondern aus Lust auf Leichtigkeit. Der Song macht aus Alltagsüberforderung keinen schweren Moment, sondern Momente des Loslassens und Aussteigens.



Statt klassischer Eskapismus-Dramatik geht es hier um Energie und Aufbruch. „beijing“ klingt wie ein spontaner Flug im Kopf: raus aus Berlin, rein in Sonne, Sand und neue Orte.



Die Hook reist durch Städte wie Rom, Paris, Lyon und Beijing – doch schnell wird klar: Der Ort spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache Abstand. Hauptsache kurz vergessen.



Zeilen wie „Will kein Date am Kotti sondern Sand an meinem Bier“ und „Vom Kaffee in der Ubahn zu starken Drinks an Poolbars“ übersetzen Großstadtleben in Bilder zwischen Humor, Chaos und Sommerfantasie.



Pablu bleibt seinem Stil treu: deutscher Indie-Pop mit selbstironischem Blick und viel Groove. Seine Songs erzählen von Menschen, die das Chaos nicht zu ernst nehmen – ständig unterwegs, emotional wie physisch – und dabei eher in der guten Laune als im Drama landen. „beijing“ ist dabei klar ein Partytrack: treibend, leicht und gemacht für Momente, in denen alles einfach ein bisschen egal und trotzdem genau richtig ist.



Es ist ein Song über das Wegwollen. Über spontane Flüge, leere Köpfe und den Versuch, sich selbst irgendwo zwischen Sand, Sonne und einer anderen Zeitzone wiederzufinden.