Pablu ist ein Wahlberliner New-Wave-Artist, dessen Indie-Pop-Sound irgendwo zwischen tanzbarem Gitarrensound und Folk-Songwriting zuhause ist. Im ruhigen Setting präsentiert er intime Piano- und Gitarrenballaden – da zeigt sich Pablu als Erzähler des Mitte-Zwanzig-Wirrwarrs, von Bierchen im Skatepark, einer Großstadt, die man so lala mag, und natürlich vom Du und Ich.

Gemischt mit Uptempo-Indie-Nummern, die das melancholische Sommerfeeling auf dem Silbertablett servieren, entsteht ein facettenreicher Indie-Sound – gemacht für Bluetooth-Boxen im Park oder Autofahrten in Richtung „Keine Ahnung aber lass mal losfahren". Inklusive Kopfkino natürlich.