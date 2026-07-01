Bist du draussen?

Hast du Zeit?

schick ne Nachricht

komm vorbei

Bravo hits auf ner CD

rechter Platz ne Flasche Wein

und wir Landen in nem Club

ganze Meute mit dabei

mittlerweile bin ich suff

mittlerweile is vorbei

und Ich seh dein Blick

Nachts um 4 keine Bahn

dir wird kalt, wenn du willst

lehn dich an

Wollen wir den Weg zsm nach Hause laufen

verschwommene Lichter laute Bars

Ich könnt ‘ne Pause brauchen

Versteh kein Wort

von was du sagt

komm lass uns draussen rauchen

Wir ham schon stundenlang getanzt

ich könnt ne Pause brauchen

Komm lass nach Hause laufen (x2)

Ich könnt ne Pause brauchen

komm lass uns draussen rauchen

und wenn du auch so raus bist

dann lass nach Hause laufen

blaue stunde fängt an

fast wie wasserfarben

Liegen im park

feuchtes gras

kriegen nasse haare

glaub die stadt wacht langsam auf

Wie mein Kopf denn sie wird laut

Hauch von gestern im Gesicht

Sonnenstrahlen auf der Haut

und Ich seh dein Blick

Nachts um 4 keine Bahn

dir wird kalt, wenn du willst

lehn dich an

Wollen wir den Weg zsm nach Hause laufen

verschwommene Lichter laute Bars

Ich könnt ‘ne Pause brauchen

Versteh kein Wort

von was du sagt

komm lass uns draussen rauchen

Wir ham schon stundenlang getanzt

ich könnt ne Pause brauchen

Komm lass nach Hause laufen

Komm lass nach Hause laufen

Ich könnt ne Pause brauchen

komm lass uns draussen rauchen

und wenn du auch so raus bist

dann lass nach Hause laufen