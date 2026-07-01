31.07.2026
Pablu: nach hause laufen
Bist du draussen?
Hast du Zeit?
schick ne Nachricht
komm vorbei
Bravo hits auf ner CD
rechter Platz ne Flasche Wein
und wir Landen in nem Club
ganze Meute mit dabei
mittlerweile bin ich suff
mittlerweile is vorbei
und Ich seh dein Blick
Nachts um 4 keine Bahn
dir wird kalt, wenn du willst
lehn dich an
Wollen wir den Weg zsm nach Hause laufen
verschwommene Lichter laute Bars
Ich könnt ‘ne Pause brauchen
Versteh kein Wort
von was du sagt
komm lass uns draussen rauchen
Wir ham schon stundenlang getanzt
ich könnt ne Pause brauchen
Komm lass nach Hause laufen (x2)
Ich könnt ne Pause brauchen
komm lass uns draussen rauchen
und wenn du auch so raus bist
dann lass nach Hause laufen
blaue stunde fängt an
fast wie wasserfarben
Liegen im park
feuchtes gras
kriegen nasse haare
glaub die stadt wacht langsam auf
Wie mein Kopf denn sie wird laut
Hauch von gestern im Gesicht
Sonnenstrahlen auf der Haut
und Ich seh dein Blick
Nachts um 4 keine Bahn
dir wird kalt, wenn du willst
lehn dich an
Wollen wir den Weg zsm nach Hause laufen
verschwommene Lichter laute Bars
Ich könnt ‘ne Pause brauchen
Versteh kein Wort
von was du sagt
komm lass uns draussen rauchen
Wir ham schon stundenlang getanzt
ich könnt ne Pause brauchen
Komm lass nach Hause laufen
Komm lass nach Hause laufen
Ich könnt ne Pause brauchen
komm lass uns draussen rauchen
und wenn du auch so raus bist
dann lass nach Hause laufen