Manchmal verliert man zwischen all den Erwartungen und den falschen Menschen ein bisschen aus den Augen, wie viel in einem steckt. Mit „garnichts mehr“ erinnert Pablu daran, sich selbst wieder an erste Stelle zu setzen und den Mut zu finden, weiterzugehen, wenn jemand einem nicht mehr das geben kann, was man verdient. Ein energiegeladener Indie-Pop-Song über Selbstwert, weibliches Empowerment und den befreienden Moment, wieder ganz bei sich selbst anzukommen. Rockige, treibende Gitarren in der Hook treffen auf den spielerisch-leichten Sound, der bereits die EP „Über gestern reden wir morgen“ geprägt hat. Dabei verbindet Pablu eingängige Pop-Melodien mit einer selbstbewussten Attitüde und einer ordentlichen Portion Leichtigkeit. Mit seiner positiven Energie knüpft „garnichts mehr“ an die musikalische Welt der EP an und setzt gleichzeitig einen selbstbewussten Schlusspunkt, der das musikalische Jahr 2026 für Pablu abrundet.

über Pablu: Pablu steht für deutschen Indie mit Haltung – tanzbar, groovy und mit einer klaren Kante. Zwischen Indie-Swag, Pop-Appeal und einer leichten Rocknote bewegt er sich irgendwo zwischen urbaner Coolness und ehrlicher Selbstreflexion. Seine Songs erzählen von den Ups und Downs des Erwachsenwerdens: Menschen, die stark wirken, aber etwas vermeiden. Nächte, die länger dauern als geplant. Emotionen, die lieber überspielt als ausgesprochen werden. Dabei bleibt Pablu lässig, selbstironisch und direkt – nie pathetisch, nie glatt. Roh, spontan, manchmal ein bisschen wasted, aber immer stilbewusst. Pablu nimmt sich selbst nicht zu ernst – seine Kunst dafür umso mehr.