Uh Baby, es wird heiss! PAPKE und die Heissen Assis kommen an Halloween um Mitternacht mit einem Brecher-Track direkt vor deine Haustür.

Chaos, Randale und brennende Flaschen - es wird vor Bullen gebottet, Ärsche wackeln und Schweiß tropft von der Decke.

Produziert von PAPKE selbst natürlich und 1 zu 1 seine Welt: „Ich häng mit Junkies und Verbrechern, Raufhauer, Stecher!" Das Musikvideo zum Song gibt es diesen Donnerstag ab 20 Uhr auf YouTube zu sehen!