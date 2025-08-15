An manchen Tagen steht man einfach mit dem falschen Fuß, vielleicht gleich mit dem komplett falschen Bein auf. In “Better Luck (Next Time)” gibt sich die Band Power Plush komplett dem schlechten Tag hin, denn an diesem Tag nervt alles: Abläufe, Nachrichten, Mails, die Welt, andere Menschen, die eigenen Gefühlszustände

Ob durch PMS oder andere Faktoren, solche Tage kennen wir vermutlich alle. “Better Luck (Next Time)” ist ein Song fürs Grummeln, ein Song, der sich aufregt und hoffentlich dabei hilft, diese Tage auszuhalten.