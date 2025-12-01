Nach mehr als 100 Millionen Aufrufen auf TikTok & Instagram mit dem Contentformat „Namedropz“ veröffentlicht das virale Duo Sly Alone & Peaks sein erstes gemeinsames Mixtape „Tag Team Champz“. Darauf liefern die beiden ein 20-minütiges back to back Rap-Spektakel auf brachialen Trap-Beats mit Cartoon-Samples.

In der Fokus-Single „ABC auf locker“ überzeugt das Tag Team mit alphabetischen Strophen und einer melodischen Hook. Der dynamische Mix aus eingängigen Melodien und kreativen Flow-Passagen stellt auch den roten Faden des gesamten Mixtapes dar und trifft mit den samplebasierten Produktionen einen nostalgischen Sweetspot zwischen New- & Oldschool.