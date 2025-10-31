Das virale Duo Sly Alone & Peaks, das mit seinem Content-Format „Namedropz“ bereits über 100 Mio. Aufrufe einsammeln konnte, veröffentlicht mit „Tag Team Champz“ den Titeltrack der kommenden gemeinsamen EP. Mit auf dem Song vertreten sind Yako Ok & vic. Der Track überzeugt durch dynamische back to back Rap-Passagen und einen ikonischen Beat mit John-Cena-Sample. Den Höhepunkt der Champion-Hymne bildet die einzigartige Hook, die von allen 4 Artists gemeinsam performt wird.