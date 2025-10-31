Logo - Motor Musik Berlin
Sofia Portanet: Moi pour Toi (feat Sainte Nicole)
Release

31.10.2025

Artist

Sofia Portanet

Labelservice, Verlag

Zwei Frauen, zwei Künstlerinnen schließen sich zusammen, um ein selten thematisiertes Thema zu beleuchten: den Schmerz einer zerbrochenen Freundschaft. „Moi pour toi“ ist das Ergebnis einer deutsch-französischen Zusammenarbeit zwischen Sofia Portanet und Sainte Nicole. Mit einem nostalgischen, aber dennoch bitteren Ton fängt der Song das Ende einer Freundschaft ein – eine Freundschaft, die zwar vorbei sein mag, aber niemals wirklich vergessen werden kann.

