SOFTPOWER: Die alte Kunst der Obstbaumveredelung

Schlagzeug, Bass, Gitarre, Vocals: SOFTPOWER zeigen auf ihrer neuen Single, was es ihnen bedeutet, eine Band zu sein. Das erste Mal kommen die Gitarren präsent nach vorne und erschaffen eine Energie, die an Indie Darlings von vor 20 oder 30 Jahren erinnert: Zwischen Hamburger Schule und frühem Lofi-Indie der 90er gelingt SOFTPOWER ein Spagat in terms of Rock. Ihrer inhaltlichen Linie bleiben sie treu, wenn die ersten Zeilen den ohnehin schon sperrigen Songtitel direkt in die Ohrmuschel fräsen: “Die alte Kunst der Obstbaumveredelung / der Obstbaum bleibt ewig jung / ganz wie in Erinnerung / und fällt nicht wie ich immer wieder um”. Der kleine Witz schält sich im Laufe des Songs als eine Kritik an Prozessen der neoliberalen Produktionsoptimierung heraus. Das Obst wird zwar immer saftiger, möchte am Schluss aber nur noch aus seinem Korsett der Perfektion befreit werden. So klingt Kapitalismuskritik bei SOFTPOWER: Empathisch, ein bisschen verschroben und mit viel Interpretationsspielraum.