SOFTPOWER: Liebe ist nicht schwierig

Wir sind uns einig: Liebe kann vieles sein - schön, erfüllend und wohlfühlig, anstrengend, besitzeinnehmend und schmerzhaft. Aber eines ist sie bestimmt nicht - einfach. Oder doch? SOFTPOWER horcht in sich rein und sagt: bei genauem Hinfühlen ist eigentlich doch alles ganz eindeutig und klar - Liebe ist ein Kompass, Liebe ist nicht schwierig! Und gibt sie nicht auch Halt in einer Welt, die sich immer komplizierter anfühlt? Bei allem, was sich da draußen ständig wandelt und verunsichert, bleibt Liebe menschlich und, wenn alles gut läuft, ganz einfach.