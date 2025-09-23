Das Indie-Dance-Dreamteam SPARKLING & Digitalism schließt sich erneut zusammen. Nach „Keep Running“ und dem „We Dont Want It“ Remix sind sie mit ihrer neuen, gemeinsamen Single „Two Lovers (Liebe Die Uns Vereint)“ nun mehr verbunden als je zuvor. Das bittersüße Songwriting von SPARKLING trifft auf die ikonischen Synths der Elektrolegenden Digitalism – und somit entsteht ein melancholischer, aber dennoch treibender Song, der perfekt für den Indie-Dancefloor geeignet ist.