Mit seinem Remix von “Keep Running” bringt David Bay – Hamburgs Indie-Disco-House-Wunderkind – eine neue, elektrisierende Dimension in den bereits pulsierenden Indie-Dance-Hit von Sparkling & Digitalism.

Sparkling, die nach Tourneen mit Metronomy und Noel Gallagher sowie Festivalauftritten auf SXSW, Eurosonic und The Great Escape aktuell zu den spannendsten deutschen Indie-Exports zählen, liefern gemeinsam mit den Electro-Ikonen Digitalism die perfekte Grundlage für Bays signature sound: körperliche Grooves, kreative Samples, funky Basslines und ein untrügliches Timing zwischen Beat und Emotion.

Gerade haben Sparkling ihr gefeiertes drittes Album "We" veröffentlicht und befinden sich auf EU-Tour.

22.11.25 London (UK), The Waiting Room

25.11.25 Paris (FR), Supersonic Records

27.11.25 Oberhausen (DE), Druckluft

28.11.25 Köln (DE), Helios 37

30.11.25 Hamburg (DE), Hebebühne

01.12.25 Berlin (DE), Privatclub

03.12.25 Frankfurt (DE), Ponyhof