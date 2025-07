„The Division Men“ ist ein Akustik-Duo aus El Paso, Texas.



Die Musik ist düster, ätherisch und eindringlich. Die Band hat gerade ihr viertes Studioalbum fertiggestellt, das 2025 auf Motor Music veröffentlicht wird. Das neue Album und eine dreimonatige Europatournee sind für Oktober bis Dezember 2025 geplant.



Das kommende Album enthält Auftritte von:



Rafael Gayol (Leonard Cohen)

Peter Hayes (Black Rebel Motorcycle Club)

Fredo Ortiz (Beastie Boys, Los Lobos)

Dana Colley (Vapors of Morphine, Morphine)

Leah Shapiro (Black Rebel Motorcycle Club)

Barb Hunter (Afghan Whigs, Pigface)

Jacob Valenzuela (Calexico)

Beto Martinez (Grupo Fantasma)

Jay Reynolds (Asleep at the Wheel)

Roscoe Beck (Leonard Cohen, Robben Ford, Eric Johnson)

Rick G Nelson (Afghan Whigs, Twilight Singers, Polyphonic Spree, St. Vincent)

Eric Gorfain (Sam Phillips, Def Leppard, Queens of the Stone Age, Dr. Dre)

Alain Johannes (Eleven, Them Crooked Vultures, Queens of the Stone Age, PJ Harvey, Chris Cornell)

Das aus Texas/USA stammende Acoustic Duo wurde ursprünglich in Berlin im Jahr 2008 gegründet. Sie sind jetzt in El Paso, Texas ansässig. Die Band besteht aus Gründer Jesus Spencer Portillo (Gesang / Akustikgitarre) und seiner Ehefrau Caroline Rippy-Portillo (Gesang / Bassgitarre).



Der Name „The Division Men“ entstand aus der Idee, dass Künstler unabhängig von ihrem Standort aus aller Welt zusammenarbeiten. Das neue Album der Band umfasst 17 Gastmusiker.



Caroline „Lucy La Loca“ Rippy-Portillo, wurde in San Antonio, Texas geboren. Von 2007 bis 2012 spielte sie Bassgitarre für Tito & Tarantula die Wiederum durch den Soundtrack des Quentin Tarantino Films „From Dusk Till Dawn“ Weltruhm erlangten.



J. Spencer Portillo wurde in Los Angeles, Kalifornien geboren, wuchs aber in El Paso/Texas auf. Seine El Paso-Wurzeln prägen die Texte, die ein atmosphärische Porträt von Liebe, Leben und Tod in dieser Grenzstadt widerspiegeln. The Division Men haben einen unverwechselbaren Sound, der als düster, romantisch, ätherisch und eindringlich beschrieben wird.

Live auf Tour (wird fortgesetzt)

17.09.2025 Berlin, DE @ Terzo Mondo

18.09.2025 Potsdam, DE @ Kunsthaus Sans Titre

19.09.2025 Berlin, DE @ Wiener Blut

20.09.2025 Leszno, PL @ Zakład

21.09.2025 Kraków, PL @ Chicago Bar

23.09.2025 Prague, CZ @ TBA

24.09.2025 Liberec, CZ @ Club Stamina

25.09.2025 Szczecin, PL @ Pub Dublin

26.09.2025 Hamburg, DE @ Prismeo Theatre

27.09.2025 Bremerhaven, DE @ Kulturwerkstatt hinter Alberts Huus

28.09.2025 Schwanewede, DE @ Schwaneweder Wohnzimmerkonzerte

01.10.2025 Freiburg im Breisgau, DE @ Artik

02.10.2025 Augsburg, DE @ Rheingold

03.10.2025 Bern, CH @ Plan B Records

04.10.2025 Saarbruecken, DE @ Terminus

05.10.2025 Darmstadt, DE @ Gute Stube

08.10.2025 Lucerne, CH @ Ravioli Bar

09.10.2025 Geneva, CH @ Urgence Disk Records

10.10.2025 Annecy, FR @ Bistro Des Tilleuls

11.10.2025 Varese, IT @ Al Cedro

14.10.2025 Dubrovnik, HR @ Fat Bastard

17.10.2025 Bologna, IT @ Efesto

18.10.2025 Morrovalle, IT @ Drunk In Public

24.10.2025 Toulon, FR @ Bar de Halle

25.10.2025 Carcassonne, FR @ Du Vin & Des Vinyles

26.10.2025 Dax, FR @ Brewsocial Club

27.10.2025 Burgos, SP @ El Sotano Cultural

30.10.2025 Faro, PT @ Palimpsestu

31.10.2025 Lisbon, PT @ ADF

02.11.2025 Coimbra, PT @ Gremio Operario de Coimbra

05.11.2025 Vitoria-Gasteiz, SP @ Abisinia

06.11.2025 Burlada, SP @ Black Rose

07.11.2025 Angoulême, FR @ Pepper Stage

08.11.2025 Châtellerault, FR @ La Station

09.11.2025 Caen, FR @ Portobello Rock Club

10.11.2025 Gent, BE @ Missy Sippy

12.11.2025 Paris, FR @ Le 34

14.11.2025 Stuttgart, DE @ Laboratorium

15.11.2025 Enkirch, DE @ Tom's Musik-Keller

17.11.2025 Wiesbaden, DE @ der Weinländer

18.11.2025 Düsseldorf, DE @ Ratinger Hof

21.11.2025 Wildemann, DE @ Gemeindehaus Wildemann

22.11.2025 Fritzlar, DE @ Cafe Hahn

23.11.2025 Karlsruhe, DE @ Roots

27.11.2025 Aumuhle, DE @ In The Woods

28.11.2025 Berlin, DE @ Cafe Tasso

29.11.2025 Seegebiet Mansfelder Land, DE @ Wassermuehle Röblingen

30.11.2025 Berlin, DE @ Zimmer 16