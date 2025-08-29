Kalipos Remix von „Brontosaurus Law“ von The Hidden Cameras verwandelt das Indie-Pop-Juwel in eine hypnotische elektronische Reise. Mit tiefen Grooves, pulsierenden Basslines und schimmernden Synth-Texturen verbindet der Remix herzliche Lyrik mit Club-Energie. Perfekt für nächtliche Autofahrten, Indie-Electronica-Playlists und Dancefloor-Stimmungen, unterstreicht er Kalipos charakteristische Wärme und erweitert gleichzeitig die emotionale Resonanz des Songs.