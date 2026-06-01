The Hidden Cameras veröffentlichen „Die kleine Kneipe“

Ein Zufall, ein Ohrwurm und ein runder Geburtstag: The Hidden Cameras präsentieren ihre Version von „Die kleine Kneipe“, dem unverwüstlichen Klassiker von Peter Alexander.

Der Song lief im Toilettenbereich des Michelberger Basements in Dauerschleife – so entstand die Idee, ihn beim selbst organisierten Mix Tape Event im vergangenen Jahr live zu spielen. Erst später stellte sich heraus: In diesem Monat wäre Peter Alexander 100 Jahre alt geworden. Aus der spontanen Hommage wurde damit auch eine charmante Verbeugung vor einer Ikone der deutschsprachigen Unterhaltungskultur.

Mit „Die kleine Kneipe“ verbinden The Hidden Cameras nostalgische Wärme, augenzwinkernden Humor und ihre eigene, unverwechselbare Pop-Sensibilität. Ein Lied über Geselligkeit, Zuflucht und die kleinen Orte, an denen große Gefühle entstehen – neu interpretiert für heute.