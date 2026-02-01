Nach der gefeierten Veröffentlichung ihres Meta-Dance-Pop-Albums BRONTO starten The Hidden Cameras ins Jahr 2026 mit neuen Remixen und Tourdaten. Nach der markanten ersten Neuinterpretation von Sailor & I liefert das italienische Powerhouse Hunter/Game einen kraftvollen neuen Remix des Highlight-Tracks „You Can Call“, der den Song noch tiefer in dunkle, cluborientierte Gefilde führt. Das Originalalbum, gelobt von Pitchfork, Rolling Stone und The Guardian, inspirierte zudem Remixe von Künstlern wie den Pet Shop Boys und Vince Clarke und wird auf der kommenden BRONTO Tour 2026 gefeiert.