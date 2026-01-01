Nach der gefeierten Veröffentlichung ihres Meta-Dance-Pop-Albums BRONTO im letzten Jahr starten The Hidden Cameras mit einem neuen Video, frischen Remixen und Tourdaten ins Jahr 2026.

Das lang erwartete Album wurde schnell zu einem Favoriten bei Fans und Kritikern gleichermaßen. Es wurde von Pitchfork, Rolling Stone, Brooklyn Vegan, The Quietus, The Guardian, Musikexpress und vielen anderen hoch gelobt, von Elektronik-Größen wie den Pet Shop Boys und Vince Clarke remixt und von den Fans bei einer ausverkauften Release-Show in Berlin gefeiert.

Einer der herausragenden Tracks des Albums rückt nun mit einem atemberaubenden neuen Video, das im Berliner Theater des Westens gedreht wurde, ins Rampenlicht. Mit „You Can Call“ stellt sich Gibb vor, wie er auf der LED-beleuchteten Fernsehbühne des Eurovision Song Contests steht. Als inoffizieller Bewerbungssong könnte der Titel dem deutschen ESC-Team den dringend benötigten Schub geben – wer würde sich nicht dafür entscheiden?

Der erste Remix stammt von Sailor & I, bevor The Hidden Cameras zu ihrer BRONTO Tour 2026 aufbrechen.

Tourdaten

3. Februar Köln Bumann & SOHN DE

6. Februar Nürnberg Club Stereo DE

9. Februar Stuttgart Wizemann Studio DE

10. Februar München Ampere DE

12. Februar Zürich X-TRA Music Cafe CH

16. Februar Leipzig Moritzbastei DE

26. Februar Salzburg Rockhouse AT