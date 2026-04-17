Nach dem großen Erfolg seines kürzlich releasten Feature-Tracks „TOX“ mit Lacazette und Samra (bereits > 4 Mio. Streams, Peak auf #12 in den Deutschen Singlecharts) meldet sich der Rapper Venti mit seiner nächsten Solo-Single zurück.

„HEART ATTACK“ erzählt von einer verflossenen Liebe, die ihn zurücklässt – in einer Erinnerung, die immer wiederkommt, sobald er diesen einen „Song“ hört. In dem Track zeigt sich besonders, was Venti ausmacht: Seine Stimme ist verletzlich und nahbar – ein starker Kontrast zum Soundbild im Stil klassischer Rap- und RnB-Produktionen der 2000er.

Als Junge von nebenan steht Venti für Authentizität und echte Geschichten. Als Teil des EINSEINSFUENF Kollektivs ist seine Musik geprägt von urbaner Ästhetik und Einflüssen aus 90er- und 2000er-RnB – getragen von markanten, harten Beats.