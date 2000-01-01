Venti steht für authentisches Storytelling und markante Beats, geprägt von Einflüssen aus dem RnB der 90er- und 2000er-Jahre. Sein Sound bewegt sich mühelos zwischen rohem Straßenrap und eingängigen melodischen Elementen und verleiht ihm eine eigenständige künstlerische Handschrift.

Mit seiner aktuellen Single „TOX“ in Zusammenarbeit mit Lacazette und Samra sorgt Venti derzeit für Aufmerksamkeit und konnte sich bereits auf Platz 12 der Single-Charts (KW14) platzieren. Damit positioniert er sich als vielversprechender Newcomer in der deutschen Rap-Szene.