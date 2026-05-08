Mit „WÜSTE“ veröffentlicht Venti eine emotionale Single über Herzschmerz, Enttäuschung und die Leere nach einer gescheiterten Beziehung. Der „TOX“-Sänger zeigt sich dabei von einer verletzlicheren Seite und verarbeitet eine Verbindung, die vorbei ist, aber weiterhin nachwirkt.

Zeilen wie „Rosen sind rot, unsere Liebe ist tot“ bringen die Stimmung direkt und ungeschönt auf den Punkt.

Soundseitig kombiniert �„WÜSTE“ reduzierten, leicht nostalgischen Hip-Hop mit modernen RnB-Vocals. Die minimalistische Produktion unterstreicht die Melancholie und sorgt für eine klare, wiedererkennbare Klangästhetik.