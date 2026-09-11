Venti: LOVESTORY TAKE115 (LIVE)

Mit „LOVESTORY TAKE115 (Live)” veröffentlicht Rapper Venti aus dem Kollektiv Einseinsfuenf eine akustische Live-Version seines Songs „LOVESTORY”. Nur mit Stimme und Gitarre wird aus dem Track eine noch unmittelbarere Momentaufnahme über das Ende einer Beziehung zwischen Liebe, Enttäuschung und Verletzung.



Die reduzierte Version rückt Ventis Vocals und die emotionale Schwere des Songs in den Vordergrund. Roh, intim und nahbar zeigt „LOVESTORY TAKE115 (LIVE)” die Geschichte hinter dem Original noch einmal aus einer persönlicheren Perspektive.



„TAKE115“ eist in neues Live-Format von Einseinsfuenf, das die eigenen Musik-Releases des Kollektivs auf eine weitere Ebene bringt. In dem Format performen 115-Artists neue und bereits veröffentlichte Songs als akustische Live-Versionen. So entstehen neue Perspektiven auf die Songs und ein eigener, authentischer Live-Charakter.