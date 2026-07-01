Mit seiner neuen Single „XEZAL“ erzählt Venti vom Aufwachsen zwischen verschiedenen Welten, vom Gefühl, nirgendwo ganz dazuzugehören, und von der Suche nach einem eigenen Platz.

Über einer melancholischen Produktion verbindet Venti Straßenrealität mit ehrlicher Selbstreflexion. Bilder von grauen Fassaden, fehlenden Perspektiven und prägenden Erfahrungen zeichnen das Porträt eines jungen Menschen im inneren Aufbruch.

„XEZAL“ ist eine eindringliche Momentaufnahme von Sehnsucht, Orientierungslosigkeit und dem Wunsch, weiterzukommen, ohne die eigene Herkunft zu verleugnen.