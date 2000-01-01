In den vergangenen zwölf Monaten hat verifiziert ihre eigene Victory Era eingeläutet. Mit der arizona 2012 EP und der sad baddie anthem EP hat sie gleich zwei Releases veröffentlicht und ihren musikalischen Kosmos zwischen emotionalem Tiefgang, selbstbewusster Baddie-Energy und kompromissloser Ehrlichkeit weiter ausgebaut. Dabei wird immer deutlicher, wie sehr verifiziert ihren eigenen Weg gefunden hat: weg von alten Zweifeln, hin zu einer neuen Selbstverständlichkeit, die sich nicht nur in ihrer Musik, sondern auch in ihrer gesamten künstlerischen Entwicklung widerspiegelt. Es geht ums Ankommen bei sich selbst, ums Großträumen und darum, sich den eigenen Platz zu nehmen – ohne die schwierigen Kapitel der eigenen Geschichte auszublenden.

Seit dem Frühjahr gibt verifiziert einen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album veri victory music und erweitert damit ihr Live-Repertoire um jede Menge neue Highlights. Den Auftakt machte stargirls mit Emma Rose, gefolgt von FU, dem selbstbewussten Banger vvm und zuletzt dem romantischen gg, das am 8. Oktober erschienen ist. Die vier Singles sind mal confident und voller Attitude, mal emotional und verletzlich. Veri singt von Selbstermächtigung, persönlicher Entwicklung und der Freiheit, sich nicht länger von der eigenen Vergangenheit definieren zu lassen. Die neuen Songs bringen frische Energie ins Set und machen Lust auf das, was live noch kommt: mehr Baddie Bangers, mehr Gänsehautmomente und jede Menge Gründe, gemeinsam alles rauszulassen.

Und das nächste Kapitel steht schon in den Startlöchern: Am 29. Oktober erscheint mit pink die fünfte Single und gleichzeitig der DNA-Track von veri victory music. Die Zeile „Zeit hat nichts geheilt“ fasst veris Victory Era dabei wohl besser zusammen als alles andere. Es geht nicht darum, dass irgendwann von allein alles gut wird, sondern darum, selbst die eigene Geschichte umzuschreiben. Das kommende Album verspricht deshalb nicht nur einen weiteren Schritt in Verifizierts künstlerischer Entwicklung, sondern vor allem jede Menge neue Musik, die auch live ihren Platz finden wird.