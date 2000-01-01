Viva la Wolfe verbindeen Atmosphäre mit asphalttem Grunge-Rock und wildem, ungezügeltem Chaos und tauchen kopfüber in die seltsamen und unbequemen Winkel der menschlichen Psyche ein. Ihr bevorstehendes Album „AMBIVALENCE“ erkundet Themen, die von Hinterhältigkeit und nächtlichen Gesprächen mit den Stimmen im eigenen Kopf bis hin zu den weniger glamourösen Realitäten des Älterwerdens reichen – einschließlich des gelegentlichen Verlusts der Blasenkontrolle.

Wenn das deine Neugier weckt, könnte „AMBIVALENCE“ von Viva la Wolfe genau das sein, was der Arzt verschrieben hat.

Entstanden aus dem Bedürfnis, eine Geschichte zu erzählen, ist „AMBIVALENCE“ als Reaktion auf eine zunehmend von Angst geprägte Welt entstanden. Die Band machte sich daran, sich ihren eigenen Ängsten, ihrem Bedauern und ihrer schwelenden Wut zu stellen und diese Emotionen in den Sound zu kanalisieren, der sich für sie am ehrlichsten anfühlte: roher, atmosphärischer Grunge, durchdrungen von unerbittlicher Energie.

Das Ergebnis ist ein Album, das von Widersprüchen lebt – gleichermaßen introspektiv wie explosiv, beunruhigend und auf seltsame Weise kathartisch. Mit „AMBIVALENCE“ lädt Viva la Wolfe die Zuhörer in eine Klanglandschaft ein, in der Verletzlichkeit, Absurdität und Aggression aufeinanderprallen.

Viva La Wolfe ist eine fünfköpfige Grunge-/Heavy-Rock-Band aus Esbjerg, Dänemark. Die Band veröffentlichte 2018 ihre erste, selbstbetitelte EP, gefolgt von „Millennials“ im Jahr 2021 und dem Debüt-Album „Prosperity“ im Jahr 2023.

Der Sound der Band hat seine Wurzeln im rauen und dreckigen Grunge der 1990er Jahre, kombiniert mit Heavy Rock, atmosphärischen Passagen und dynamischen Wechseln. In früheren Presseberichten wurden Vergleiche zu Alice in Chains, Pearl Jam und Black Sabbath gezogen. Das kommende Album „AMBIVALENCE“ wurde von Jacob Bredahl im Dead Rat Studio aufgenommen und abgemischt sowie von Brad Boatright bei Audiosiege gemastert.