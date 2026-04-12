Viva La Wolve: Last Good Lie

Viva la Wolfe haben einen knallharten, mauerzerstörenden Grunge-Rock-Song geschaffen, der sich langsam seinen Weg aus den Lautsprechern in deinen Schädel bahnt. Begleitet von Johan Gessners knurrendem Gesang entsteht so ein unheimlicher Song über das Leben am Rande eines bösartigen Geistes. Die Band greift die düsteren, rauen Elemente ihrer Vergangenheit auf und kombiniert sie mit einem härteren Sound und einem ausgefeilteren Songwriting.