Es flimmert, es pulsiert, es zieht dich unweigerlich hinein: Mit „Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction“ veröffentlichen Walking on Rivers einen Track, der so hypnotisch wirkt wie das endlose Scrollen durch den eigenen Feed. Fette Drums, prägnante Basslines und flirrende Synths verschmelzen mit gepitchten Vocals, die an die fragilen Höhen von Bon Iver erinnern, und eröffnen einen Soundkosmos, der gleichermaßen vertraut wie neu wirkt. Der Song ist unorthodoxer, kantiger als frühere Veröffentlichungen des Dortmunder Indie-Duos – und dabei doch so Pop-affin, dass man sich sofort in seiner Wirkung verliert.



Inhaltlich schärfen David Laudage und Martin Kreuzer den Blick auf ein allzu zeitgenössisches Thema: den digitalen Rausch, der zwischenmenschliche Nähe ersetzt und Leere hinterlässt. „I am stuck in a fever, a reality deceiver – oh it’s pulling me down“, heißt es in den Lyrics, die den Strudel aus Dauer-Online-Sein und emotionaler Abstumpfung greifbar machen. Zwischen der bedrückenden Erkenntnis, „bright screen, red eyes, science fiction – I swipe to feed the addiction“, und dem nüchternen Fazit, dass „fake lives in need of connection“ das digitale Zeitalter prägen, webt Produzent Sven Ludwig (u. a. Fil Bo Riva, The Destruction of the Cult of the Sun, OK Kid) ein dichtes, atmosphärisches Arrangement. Zusätzliche E-Gitarren von Matthias Spruch setzen akzentuierte Kanten und lassen den Track noch tiefer wirken.



Dass „Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction“ der Titeltrack des gleichnamigen Debütalbums ist, überrascht kaum: Kaum ein Song hätte die Vision von Walking on Rivers treffender bündeln können. Nach den Singles „Missing Melodies“, „OK City Sun“ und „Waste the Night“ markiert er nicht nur die vierte Auskopplung, sondern auch den mutigsten Schritt des Duos bisher. Das Album erscheint im Frühjahr 2026 – und dieser Song zeigt bereits jetzt, dass die Band bereit ist, ihre eigene Science Fiction von moderner Popmusik zu schreiben.