„There’s something strange in the water“ – mit dieser Zeile eröffnen Walking On Rivers ihre neue Single Like a Wave und setzen damit sofort den Ton: Es geht um jene Momente, in denen Gefühle plötzlich kippen, stärker werden, uns überrollen. Das Dortmunder Duo kombiniert dabei treibende Uptempo-Beats mit schimmernden, verhallten Gitarren und einem Chorus, der sich mit seiner smoothen Melodie unmittelbar festsetzt. Like a Wave klingt zugleich energetisch und entrückt – ein Song, der von der ersten Sekunde an zieht und sich immer weiter aufbaut.

Inhaltlich spielt der Track mit der Spannung zwischen Nähe und Rückzug. Zeilen wie „oh your love just hit me like a wave“ oder „tell me what you’re running from“ kreisen um das Ringen zweier Menschen darum, sich wirklich einzulassen – und um die Angst davor. Zwischen Sehnsucht, Unsicherheit und dem Drang, sich einfach treiben zu lassen, schafft der Song eine atmosphärische Tiefe, die seiner Eingängigkeit keinen Moment im Weg steht.

Produziert wurde Like a Wave von Sven Ludwig (Fil Bo Riva, The Destruction of the Cult of the Sun, OK Kid), dessen Handschrift hier besonders klar zu hören ist: knackige Drums, modern geschichtete Gitarren und eine Produktion, die groß, weit und dennoch intim wirkt. Das Zusammenspiel aus Drive und träumerischer Weite macht den Song zu einem zentralen Baustein in der Klangentwicklung von Walking On Rivers – hin zu einem international wirkenden, detailverliebten Indie-Pop-Sound.

Like a Wave ist die fünfte Single aus dem kommenden Debütalbum Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction, das im Frühjahr 2026 erscheinen wird. Ein weiterer Beweis dafür, wie souverän Walking On Rivers Emotion, Pop-Appeal und cineastische Atmosphäre miteinander verweben – und wie leicht sie dabei selbst zur Welle werden, die einen mitreißt.