Hurra, die Welt geht unter! Oder? Angesichts globaler Krisen kommt man

ja manchmal auf düstere Gedanken. Und das lässt auch der Titel „Down

with the World“ vermuten, die neue Single von ZUSTRA aus ihrem im Sommer

erscheinenden Album „I Am Water“. Die kroatisch-deutsche Songwriterin

und Autorin ist mit ihrem Epos-Pop bisher ja durchaus als Frau für die

großen, bisweilen schweren Fragen aufgefallen. Auch ihr

tragisch-komischer Debütroman „Tot oder lebendig“ behandelt, easy, nicht

weniger als den Sinn des Lebens. Doch, huch?



So schwungvoll wie auf „Down with the World“ hat man ZUSTRA – sonst ja

eher ätherische Anwärterin für den nächsten James-Bond-Song – bisher

noch nicht gehört! „I want no seat at the table, I want all of us to sit

on the ground!“ singt sie im mitreißenden Refrain, und hat mal eben in

nur einer Zeile Themen wie Gleichberechtigung und Machtverteilung

abgesteckt, und eventuell die politische und wirtschaftliche Revolution

gleich mit ausgerufen. Und wer bei den treibenden Beats, sonnigen Synths

und „Uh uh uh“-Chören nicht aufspringen und tanzen oder wenigstens

mitwippen will, ist vermutlich per Fußfessel an den Bürostuhl gekettet.



ZUSTRA verbindet dabei erneut Hintersinn mit Ohrwurmqualität. Bereits

2019 spielte Radio-Legende Tom Robinson eine ihrer frühen Singles in

seiner Show auf BBC Radio 6. Ihr neuster Wurf „Down with the World“

klingt zumindest schon mal wie die nächste Hymne fürs Nachtprogramm.



Im dazugehörigen Musikvideo stromert ZUSTRA durch die Straßen Sarajevos,

kraxelt auf einen Bagger, fährt Seilbahn, flirtet mit einer

Nikola-Tesla-Figur und trägt eine goldene Uniform irgendwo zwischen

Freddie Mercury und Mozart. “Whoever thinks he is abled, shall be the

one most quiet”, singt sie – den Song sollte man aber laut aufdrehen und

mitsingen!