15.05.2026
ZUSTRA: Down with the World
Hurra, die Welt geht unter! Oder? Angesichts globaler Krisen kommt man
ja manchmal auf düstere Gedanken. Und das lässt auch der Titel „Down
with the World“ vermuten, die neue Single von ZUSTRA aus ihrem im Sommer
erscheinenden Album „I Am Water“. Die kroatisch-deutsche Songwriterin
und Autorin ist mit ihrem Epos-Pop bisher ja durchaus als Frau für die
großen, bisweilen schweren Fragen aufgefallen. Auch ihr
tragisch-komischer Debütroman „Tot oder lebendig“ behandelt, easy, nicht
weniger als den Sinn des Lebens. Doch, huch?
So schwungvoll wie auf „Down with the World“ hat man ZUSTRA – sonst ja
eher ätherische Anwärterin für den nächsten James-Bond-Song – bisher
noch nicht gehört! „I want no seat at the table, I want all of us to sit
on the ground!“ singt sie im mitreißenden Refrain, und hat mal eben in
nur einer Zeile Themen wie Gleichberechtigung und Machtverteilung
abgesteckt, und eventuell die politische und wirtschaftliche Revolution
gleich mit ausgerufen. Und wer bei den treibenden Beats, sonnigen Synths
und „Uh uh uh“-Chören nicht aufspringen und tanzen oder wenigstens
mitwippen will, ist vermutlich per Fußfessel an den Bürostuhl gekettet.
ZUSTRA verbindet dabei erneut Hintersinn mit Ohrwurmqualität. Bereits
2019 spielte Radio-Legende Tom Robinson eine ihrer frühen Singles in
seiner Show auf BBC Radio 6. Ihr neuster Wurf „Down with the World“
klingt zumindest schon mal wie die nächste Hymne fürs Nachtprogramm.
Im dazugehörigen Musikvideo stromert ZUSTRA durch die Straßen Sarajevos,
kraxelt auf einen Bagger, fährt Seilbahn, flirtet mit einer
Nikola-Tesla-Figur und trägt eine goldene Uniform irgendwo zwischen
Freddie Mercury und Mozart. “Whoever thinks he is abled, shall be the
one most quiet”, singt sie – den Song sollte man aber laut aufdrehen und
mitsingen!